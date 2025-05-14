Спутники, разведка и защита неба: что будет делать "космическая" структура Минобороны

В марте в Украине создали Управление космической политики. Теперь стало известно, кто войдет в состав новой структуры и чем она будет заниматься.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
По словам Минобороны, в современной войне развитие космических возможностей стало критически важным. Именно поэтому многие страны создают отдельные космические командования или силы. Поэтому и в Украине появилось свое Управление космической политики.
Новая структура необходима Украине, чтобы закрыть три основные потребности в космосе - в спутниковой связи, разведке и раннем предупреждении о ракетной опасности. Ведь спутниковая связь - одна из важнейших потребностей современной армии. Разведка - основа эффективного планирования операций. А оперативное выявление пусков ракет критически важно для работы систем ПВО и сохранения жизней украинцев.
"Управление космической политики в сфере обороны - это центр компетенций, который обеспечит согласованность усилий в сфере военного космоса и станет площадкой взаимодействия со всеми участниками космической экосистемы", - рассказали в министерстве.
Его участниками будут:
Управление будет работать по трем основным направлениям, говорят в Минобороны.
Во-первых, оно будет совершенствовать нормативно-правовую базу и разрабатывать документы для развития космических возможностей войска.
Вторым направлением работы ведомства будет технологическая экспертиза. Управление будет сотрудничать с научными учреждениями, центрами и разработчиками - искать перспективные технологии, специалистов для интеграции в оборону.
Также управление будет налаживать партнерства с международными правительственными и коммерческими структурами, заключать контракты на поставку технологий и данных.
Сейчас команда Управления почти сформирована и будет насчитывать около 20 специалистов с глубокой специализацией и практическим опытом, говорят в Минобороны. В ее состав войдут военные юристы, эксперты в таких областях, как спутниковая связь, дистанционное зондирование Земли, навигация, и специалисты, ответственные за взаимодействие с поставщиками оборонного сектора.
Финансирование Управления космической политики будет происходить в пределах имеющегося бюджета Минобороны путем перераспределения ресурсов.
Напомним, 29 марта, во время международного форума Space For Ukraine заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила о создании Управления космической политики.
Тогда она отметила, что с помощью новой структуры Минобороны стремится стать основным заказчиком космической техники и программного обеспечения для нужд Сил обороны.
Также она намекнула на возможное появление нового вида войск.
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