УПЛ: "Заря" одолела "Ворсклу" с юбилейным голом в чемпионате

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Заря" – "Ворскла" – 2:0

Голы: Будкивский, 45, Джордан, 85

Полтавчане в первые минуты упустили несколько возможностей забить. К примеру, выстрел Мякушко под перекладину парировал Турбаевский, а мощный удар Крупского прошел выше ворот. В ответ Мичин после смещения с фланга отправил мяч рядом с девяткой.

Лишь после выстрела Нестеренко мимо ворот "Заря" перехватила инициативу. В середине тайма подопечные Младена Бартуловича не реализовали несколько моментов. В частности, Мичин и Горбач не пробили Исенко. Еще один выстрел серба просвистел около девятки, а Яцык немного недокрутил мяч в угол.

В конце концов, луганский коллектив оформил гол в раздевалку. Помог номинальным хозяевам стандарт. После навеса от левого флажка Будкивский среагировал на отскок от партнера и вколотил мяч под перекладину ворот "Ворсклы". Гол еще и оказался юбилейным – 800-м для "Зари" в УПЛ.

После перерыва команда Бартуловича могла развить успех. Вот Горбач ворвался в штрафную с левого фланга, но пробил выше ворот. Далее Мичин и Антюх не смогли забить в течение одной атаки – удар первого парировал Исенко, а второй на добивании отправил мяч мимо створа.

На 77-й минуте еще раз бдительность голкипера полтавчан проверил Антюх. "Ворскла" могла вырвать ничью за считанные минуты до финального свистка, но Черныш после отскока из центра штрафной пробил рядом со штангой. "Заря" отплатила в следующей же атаке – Джордан головой замкнул ближнюю штангу после навеса Антюха с углового.

Уверенная победа позволила ребятам Бартуловича подняться на 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги (12 очков). Тем временем полтавский коллектив опустится на 9-ю строчку (9 пунктов).