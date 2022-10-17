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УПЛ сменила время одного из матчей восьмого тура

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Киевская область, Понедельник 17 октября 2022 20:20
УПЛ сменила время одного из матчей восьмого тура Фото: "Черноморец" и "Заря" начнут в другое время (zarya-lugansk.com)
Автор: Антон Федорцив

Дирекция украинской Премьер-лиги решила изменить время начала поединка 8-го тура между одесским "Черноморцем" и луганской "Зарей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Матч "Черноморец" – "Заря" состоится во вторник, 18 октября. Старт поединка назначен на 15:00.

Поединок одесситов и луганцев примет стадион "Колос" в Ковалевке Киевской области. Эта же арена станет временной домашней для харьковского "Металлиста 1925" в среду, 19 октября. Там команда Валерия Кривенцова примет закарпатский "Минай".

Перед 8-м туром "Заря" идет на 7-й строчке в УПЛ, имея в активе 10 очков. "Черноморец" – последний с двумя набранными пунктами. Седьмой тур обе команды пропустили.

Накануне "Шахтер" выиграл Классическое у "Динамо" во Львове. Забитыми в составе "горняков" мячами отличились Зубков, Мудрик и Сикан. Гол Ваната оказался единственным для "бело-синих".

К слову, ранее "Днепр-1" обыграл "Рух" на выезде и остался лидером УПЛ.

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