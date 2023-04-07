УПЛ: "Ворскла" дома минимально одолела "Ингулец"

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Ворскла" – "Ингулец" – 1:0

Гол: Кравец, 49

Прогнозируемо инициативой с первых минут завладели хозяева. Впрочем, первый полумомент у полтавчан возникла на 16-й минуте. Это Сефери получил возможность пробить из пределов штрафной, но с его ударом справился кипер гостей.

В дальнейшем на поле наступило затишье. Нарушить его под занавес первой половины решился Кравец. Фланговый защитник решил пробить с дистанции, но мяч свалился с ноги и пролетел вдали от створа.

Но этот момент оказался пристрелкой. На старте второго тайма "Ворскла" повела в счете благодаря стандарту. Полтавчане разыграли штрафной на левом фланге, а после навеса Скляра одинокий Кравец головой переправил мяч в сетку из пределов вратарской – 1:0.

Впоследствии команды обменялись моментами. В контратаке петровцев сумел пробить Кухарук – мимо ворот. Степанюк же после углового "Ворсклы" так и не смог нанести акцентированный удар с перспективной позиции. Потом были еще попытки того же Кухарука, полтавчан Пердуты и Кравца – без успеха.

В конце концов гол полтавчан оказался единственным во встрече. Хозяева прервали серию из пяти матчей без побед и обошли "Ингулец" в турнирной таблице УПЛ. Теперь "Ворскла" набрала 23 очка, а у гостей осталось 22 пункта.