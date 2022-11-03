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"Динамо" поражением от "Фенербахче" бесславно завершило выступления в еврокубках

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Краков, Четверг 03 ноября 2022 23:53
"Динамо" поражением от "Фенербахче" бесславно завершило выступления в еврокубках Фото: Хлопнуть дверью на прощание "Динамо" не сумело (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

Безапелляционным поражением киевского "Динамо" завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы 2022/23 против стамбульского "Фенербахче".

Детальнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига Европы, группа B, 6-й тур

"Динамо" – "Фенербахче" – 0:2

Голы: Гюллер, 23, Аран, 45+2

Удаление: Забарный, 68 (Д, вторая желтая карточка)

В матче за престиж "динамовцы" первыми создали момент. На 10-й минуте Ванат подхватил мяч в пределах штрафной после перехвата Осаи-Сэмюэла и пробил в направлении ворот – неудачно.

В свою очередь "желтые канарейки" материализовали в гол фактически первую опасную ситуацию во владениях Бущана. На 23-й минуте вратарь хозяев ошибся на выходе во время навеса с левого фланга и позволил Гюлеру забросить мяч себе за шиворот.

Через десять минут "Фенербахче" должен был забивать во второй раз. Вивчаренко отдал неудачную передачу назад, мяч перехватил Валенсия и нанес выстрел с острого угла, но не смог поразить створ уже пустой рамки.

И все же на перерыв турецкий гранд ушел с двойным преимуществом. Гол в раздевалку пришел со стандарта. Это Гюлер передачей с углового отыскал на ближней стойке Арана, а тот подправил мяч в дальний угол – 0:2.

На старте второй половины соперники обменялись возможностями. "Динамовец" Ванат сместился на правый край штрафной зоны и слишком оптимистично попытался забить с острого угла. В свою очередь Бущан в одиночку ликвидировал выход один на один с собой после разрезного паса Арана.

Последние надежды фанатов "бело-синих" на положительный результат развеялись на 68-й минуте. Забарный перед собственной штрафной сфолил против Кадиоглу, получил вторую желтую карточку в течение пяти минут и завершил еврокубковую кампанию "Динамо" минут на 25 раньше партнеров.

Наказание могло оказаться двойным. Однако Бущан сумел потянуть выстрел Линкольна со штрафного прямо в левую девятку! В конце концов цифры на табло так и не изменились.

Итак, "Динамо" завершило групповой этап Лиги Европы с одним набранным очком. Тем временем "Фенербахче" завоевал 14 пунктов, выиграл квартет B и будет ждать соперника в 1/8 финала второго по престижности еврокубка.

К слову, накануне "Шахтер" потерпел фиаско от РБ "Лейпциг" и вылетел в плей-офф Лиги Европы.

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Динамо Лига Европы Фенербахче
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