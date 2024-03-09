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УПЛ: "Ворскла" с голом-шедевром обыграла "Черноморец"

Фото: "Моряки" пошли ко дну в Одессе (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Одесский "Черноморец" потерпел домашнее поражение от полтавской "Ворсклы" в 20-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 20-й тур

"Черноморец" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Бацула, 89

 

В дебюте встречи могли забивать гости. Степанюк поймал отскок и пробил с разворота, но попал во вратаря. "Моряки" ответили в середине тайма, когда Авагимян после забега с тремя защитниками отправил мяч мимо ближней штанги.

Дальше до перерыва активнее была "Ворскла". Вот Мякушко лишь чуть-чуть не докрутил мяч в угол из пределов штрафной. Впоследствии Сиссоко размял Варакуту верховым ударом с линии площадки. А уже во втором тайме Мякушко не смог замкнуть перспективный прострел Степанюка.

Оправился после перерыва и "Черноморец". Один за другим упустили возможности забить Бойчук, Присяжнюк и Брагару. Ближе остальных к успеху был первый, но после ошибки Исенко не смог поразить незащищенные ворота с острого угла. Между этими эпизодами состоялся "гол" полтавчан. Впрочем, Ковталюк находился вне игры, когда отправил мяч в сетку.

Но на 89-й минуте "Ворскла" все же открыла счет. Курьезный гол-красавец удался Бацуле. Он явно выполнял навес от левого края штрафной, а мяч предательски для одесситов оказался в дальнем углу ворот Варакуты – 0:1 в итоге.

Благодаря победе "Ворскла" закрепились на 7-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков. "Черноморец" остался на 10-й позиции (23 пункта). После зимней паузы "моряки" ни разу не победили.

К слову, накануне "Шахтер" с дублем Кевина победил "Колос" в волевом стиле.

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