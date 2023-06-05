RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ отдала последние в сезоне награды игроку и тренеру тура

Фото: Виктор Скрипник обыграл Игора Йовичевича (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 30-го тура отечественного первенства назвала лучших игрока и тренера. Призы достались представителям луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Нападающий "Зари" Назарий Русин – футболист 30-го тура в Премьер-лиге. Он оформил дубль и не реализовал одиннадцатиметровый против закарпатского "Миная" на выезде.

Форвард открыл счет на 8-й минуте противостояния. Русин получил пас на ход от Шахова, сместился влево от ворот и пробил в ближний угол мимо вратаря, покинувшего линию. На старте же второй половины воспользовался передачей в касание от Булецы и переиграл кипера из пределов штрафной.

В свою очередь наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник – лучший тренер финального тура. Его подопечные обыграли донецкий "Шахтер" и поднялись на 5-е место в итоговой турнирной таблице. В новом сезоне полтавчане сыграют в квалификации Лиги конференций.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги традиционно определил Экспертный совет. В него вошли именитые отечественные футболисты и тренеры – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

К слову, ранее вспомнили достижения Маркевича в качестве тренера "Карпат", "Металлиста" и "Днепра".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВорсклаУПЛЧемпионат УкраиныЗаряВиктор Скрипник