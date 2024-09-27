УПЛ: Судаков забил пенальти, но "Шахтер" потерял очки в Ровно

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

"Верес" – "Шахтер" – 1:1

Голы: Клец, 81 – Судаков, 64 (пенальти)

"Горнякам" уже в среду, 2 октября, играть в ЛЧ с итальянской "Аталантой", поэтому их матч в расписании тура УПЛ поставили первым. Начало игры задержалось почти на полчаса из-за масштабной воздушной тревоги.

В первом тайме "Верес", который в прошлом туре чудом спас ничью с "Ингульцем", довольно уверенно навязал борьбу "Шахтеру". Во всяком случае, ощутимго преимущества у подопечных Марино Пушича не было.

Активно действовал на левом фланге "горняков" Невертон, и именно после его фланговых проходов и передач у ворот хозяев возникала острота. Однако действительно голевым можно назвать лишь один момент, который произошел на 31-й минуте. После навеса все того же Невертона опасно пробил головой Траоре, но не попал.

Что касается моментов "Вереса", вспомнить можно лишь удар из-за пределов штрафной Клеца – мяч пролетел мимо левой стойки. В целом же за весь первый тайм обе команды ни разу не попали в створ ворот.

После перерыва гости прогнозируемо активизировались. Практически сразу после возобновления игры супермомент был у Бондаренко, который головой пробивал практически в пустой угол ворот. Но защитники не пустили мяч в сетку. А на 53-й минуте "Шахтер" заработал пенальти: Криськив грамотно подставился под защитника в штрафной. А Судаков на этот раз не промахнулся с "точки".

После гола "Шахтеру" ничего не предвещало проблем, пока на 81-й минуте гости не выдали букет ошибок. Обрезка защитников привела к тому, что Гайдучик выбежал один на один с Ризныком. Впрочем, форвард ровенчан свой момент запорол. Мяч отскочил к Луану, который отыграл на Клеце и капитан хозяева издали точно пробил в левый угол.

В компенсированное время на поле происходило что-то невероятное. Сначала Невертон головой пробил в перекладину, а Эгиналду не смог добить отскок в ворота. И сразу супершанс возник у Луана, который вышел на одинокого Ризныка, но или подскользнулся, или запутался в собственных ногах. В итоге – очень неожиданная ничья 1:1.

"Шахтер" после 8-ми туров набрал 13 очков и идет в таблице УПЛ на четвертом месте. Ровенчане с 6-ю баллами остались 13-ми.