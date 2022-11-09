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УПЛ: "Шахтер" уверенно обыграл "Верес"

Фото: "Шахтер" уверенно обыграл "Верес" (shakhtar.com)
Автор: Иван Носальский

Донецкий "Шахтер" смог обеспечить себе победу в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Поражение потерпел ровенский "Верес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украина, Премьер-лига, 12-й тур

"Верес" - "Шахтер" - 0:2

Голы: Мудрик, 30, Крыськив, 65.

Ход игры в первом тайме преимущественно контролировала команда из Донецка. Футболисты "Шахтера" уже с первых минут взяли мяч под свой контроль и не давали противнику реализовывать опасные моменты у своих ворот. Мудрик на 30-ой минуте смог уверенно реализовать пенальти и открыл счет в матче. При этом у "Вереса" не получилось переломить преимущество дончан и за первые 45 минут команда нанесла всего лишь один удар по воротам соперника, и тот - не в створ.

Во втором тайме доминация "Шахтера" усилилась, оранжево-черные начали еще больше контролировать мяч. Укрепить свое преимущество им удалось спустя 20 минут после начала второй половины игры - после точного паса Степаненко Крыськив нанес меткий удар по воротам соперника.

Игроки "Вереса" во втором тайме также стали чаще бить по воротам, пытаясь что-то противопоставить доминации "Шахтера", но им так и не удалось забить заветный гол.

Таким образом дончане набрали очередные три очка и закрепились на втором месте в таблице УПЛ. При этом клуб из Ровно все еще занимает пятую строчку, но он всего на одно очко опережает киевское "Динамо", которое завтра, 10 ноября, сыграет с "Александрией".

Напомним, ранее "Динамо" разгромило "Черноморец" в Одессе и вернулось в топ-6 Премьер-лиги.

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