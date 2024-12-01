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УПЛ: "Шахтер" в матче с "Рухом" упустил победу в компенсированное время

Львов, Воскресенье 01 декабря 2024 20:22
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УПЛ: "Шахтер" в матче с "Рухом" упустил победу в компенсированное время Фото: Футболисты "Руха" сражались до последнего (ФК "Рух")
Автор: Андрей Костенко

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью в номинально домашнем матче со львовским "Рухом" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Шахтер" – "Рух" – 1:1

Голы: Матвиенко, 23 – Дидык, 90+2

"Шахтер" на "Арене Львов" в статусе хозяев играл с "Рухом". Львовская команда обижается на "горняков" за матч последнего тура прошлого первенства. Тогда донетчане уступили в Житомире, чем закрыли для "желто-черных" путь в еврокубки. Поєтому матч вполне можно назвать принципиальным.

Так и случилось. "Горняки" столкнулись с очень упорным сопротивлением со стороны коллектива, который до начала тура шел в таблице девятым.

Впрочем, началось все с активности "Шахтера", несколько шокировавшего соперника стартовым натиском. До голевых моментов дело не доходило, но Кевин дважды нервы защитникам пощекотал.

На 22-й минуте активность другого бразильца Педро Эрике привела к угловому у ворот номинальных гостей. А угловой завершился голом. Матвиенко после подачи перепрыгнул оппонентов и ударом под перекладину открыл счет.

Последующая игра и в конце первого, и во втором тайме проходила под диктовку "Руха". Молодая команда действовала очень упорно, игроки часто били по воротам. Правда, необходимую остроту долгое время львовяне не могли создать.

Все шло к тому, что чемпионы одержат очередную победу и приблизятся к лидерам сезона. Но подопечные Виталия Пономарева были другого мнения.

Уже в компенсированное время, на 90+2 минуте, им удалась решающая атака. Сыч подал с правого фланга, а Дидык с линии вратарской нанес роковой для соперника удар. "Шахтер" бросился вперед, но уже было слишком поздно. Последние минуты стали несчастливыми для "горняков" на этой неделе.

Подопечные Марино Пушича не смогли приблизиться к "Динамо" с "Александрией". Имея 30 баллов в активе, они отстают на шесть очков.

"Руху" заработанный балл позволил подняться на одну строчку. У львовян 10 очков, теперь они восьмые.

Ранее "Динамо" потеряло очки с "Колосом", а "Александрия" в большинстве разбила "Черноморец".

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