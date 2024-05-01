УПЛ: "Шахтер" с хет-триком зимнего новичка разбил "Черноморец"

Украина, Премьер-лига, 12-й тур (перенесенный матч)

"Черноморец" – "Шахтер" – 1:4

Голы: Бадибанга, 12 – Гомес, 3, 16, 42, Швед, 65

Долго команды не запрягали. "Горняки" открыли счет на 3-й минуте, когда Гомес головой на ближней штанге замкнул навес Судакова с углового. А после упущенной Кевином возможности "моряки" сравняли счет – Авагимян прострелил с левого фланга, а Бадибанга с отскока отправил мяч в сетку.

Впрочем, "Шахтер" быстро восстановил преимущество в счете. Гол создали те же действующие лица. Судаков нанес выстрел с дистанции, который кипер "Черноморца" Варакута парировал. Однако на добивании Гомес мощно пробил в правую девятку – 1:2.

Команда Марино Пушича продолжила владеть инициативой. До перерыва "горняки" создали еще несколько моментов. В частности, удар-прострел Зубкова не успел замкнуть Кевин, а с выпадами Сикана и Крыськива справился Варакута. Но без третьего гола "Шахтер" в раздевалку не ушел – Судаков со штрафного попал в стенку, а Гомес из полукруга штрафного разрядил "пушку" в правый верхний угол.

Во втором тайме давление "горняков" снизилось. Новая вспышка активности была связана с появлением свежих исполнителей со скамейки запасных. Дуэт таковых и организовал четвертый мяч "Шахтера". Швед отобрал мяч у Салюка, сыграл в стенку с Траоре и точно пробил под вратарем.

Эти же ребята пытались развить успех лидера первенства. Вот Траоре пробил в Варакуту после прострела Судакова. А после выстрела Крыськива выше ворот Швед немного не докрутил мяч в дальний угол рамки "моряков". Еще один выстрел Судакова кипер "Черноморца" парировал ногой.

В конце концов "Шахтер" ограничился четырьмя забитыми мячами. Теперь "горняки" имеют в активе 64 очка и опережают киевское "Динамо" наверху турнирной таблицы УПЛ на 7 пунктов. Правда, столичный гранд провел на матч меньше. Тем временем "моряки" – на 10-й позиции (29 очков).