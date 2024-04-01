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УПЛ: "Рух" с голом в последней атаке одолел ЛНЗ

Фото: "Желто-черные" оказались сильнее в городе Льва (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Львовский "Рух" минимально обыграл черкасский ЛНЗ в 22-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 22-й тур

"Рух" – ЛНЗ – 1:0

Гол: Притула, 90+5 (пенальти)

Удаление: Бар, 90+4 (Л, вторая желтая карточка)

 

"Желто-черные" в дебюте очертили намерение контролировать ход событий. Впрочем, опасных моментов пришлось подождать. На 15-й минуте львовянин Федор головой пробил выше перекладины. В ответ Молло нанес удар пяткой, но Ледвий спас "Рух".

С середины первого тайма игра сместилась в центр поля. Заметным стал перекос в сторону борьбы, иногда на грани фола и за ней. В результате арбитр наградил несколькими "горчичниками" исполнителей обеих команд. С интересными моментами у ворот возникла пауза.

ЛНЗ активнее начал вторую половину. Вот Бар мощно пробил рядом со штангой с дистанции. Дальше Молло убежал от двух оппонентов и нанес удар – Ледвий парировал на угловой. В ответ Плюман прострелил вдоль ворот едва ли не по линии, но Квасница не поверил в шанс...

Реабилитировался лидер "Руха" через несколько минут, когда классно разобрался с защитником и отдал под удар Теслюку. Однако под его выстрел бросился защитник. Черкащане впоследствии интересно разыграли стандарт, но Ледвий оказался готов к попытке низом от Яшари.

Казалось, что матч двигается к нулевой ничьей. Но в добавленное арбитром время Бар наступил на ногу сопернику и привез одиннадцатиметровый в ворота ЛНЗ. К отметке подошел Притула и уверенно развел мяч и голкипера по разным углам. "Рух" одержал минимальную победу и закрепился на 5-й позиции (39 очков).

К слову, накануне "Динамо" разгромило "Ворсклу" в гостях в четырехчасовом поединке.

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