УПЛ: "Рух" в большинстве сенсационно дожал "Зарю"

Украина, Премьер-лига, 1-й тур

"Рух" – "Заря" – 2:1

Голы: Рунич, 69, Климчук, 86 – Русин, 21

Удаление: Джордан, 84 (С, вторая желтая карточка)

На правах хозяев львовяне первыми создали опасный момент. На 4-й минуте Климчук опасно закрутил со штрафного, но мяч просвистел рядом с девяткой. В ответ луганчане организовали целую серию ударов: Алефиренко пробил в защитника, Вантух и Кирюханцев – выше ворот, Антюх и Русин – в руки киперу.

Давление "Зари" росло, так что гости таки открыли счет на экваторе тайма. Подопечным Ненада Лалатовича удалась образцовая атака. Алефиренко отдал на забегание Антюху правым флангом, тот стянул на себя соперников и отдал под удар Русину, а нападающий точно пробил в касание.

Забитый мяч заставил луганчан сбросить обороты. В свою очередь "Рух" воспользоваться импровизированной паузой оппонента до перерыва не сумел. Практически хозяева создали один момент. Это Мысык опасно пробил со штрафного – Сапутин потащил в ближнем углу.

Зато со стартом второй половины львовяне прибавили в активности. Вот Притула с правого фланга попытался попасть в дальнюю девятку (сэйв вратаря). Впоследствии Сапуга из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой. А Русин едва не оформил дубль – пробил головой после навеса, но Ледвий парировал мяч ногами.

Но на 69-й минуте "Рух" все же сравнял счет. Сотворил закономерный, учитывая ход событий, гол Климчук. Он прорвался левым флангом и подал на ближнюю штангу, где Рунич головой переправил мяч в сетку – 1:1!

Хозяева на этом достижении не остановились и продолжили атаковать ворота "Зари". На 75-й Квасница накрутил двух соперников на углу штрафной и со второй попытки пробил в перекладину. А девять минут спустя Джордан лишь ценой второй желтой карточки сорвал прорыв Климчука.

Реализовать большинство львовяне сумели за две минуты. Тот же Климчук заработал угловой, подачу с которого, казалось, вынесли подальше. Но на подступах к штрафной лидер "Руха" подхватил мяч и низовым ударом в левый угол прошил всю оборону луганцев.

Так ребята Виталия Пономарева одержали неожиданную победу. Теперь "Рух" и житомирское "Полесье", которое накануне обыграло "Верес" (2:0), имеют по 3 очка. В следующем туре львовяне сыграют против "Ворсклы", а "Заря" примет "Кривбасс".