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УПЛ: Ротань дебютировал во главе "Александрии" с феерической ничьей с "Металлистом 1925"

Фото: Битва середняков УПЛ завершилась ничьей (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Результативным миром завершился перенесенный матч 6-го тура отечественной Премьер-лиги между "Александрией" и харьковским "Металлистом 1925".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 6-й тур (перенесенный матч)

"Александрия" – "Металлист 1925" – 3:3

Голы: Третьяков, 8, 68, Кобзарь, 81 – Ткачук, 21, Бычек, 33, Шершень, 47

"Желто-черные" сумели забить быстрый мяч. На 8 минуте хозяева воспользовались ошибкой Ткачука и усилиями Мустафаева вывели на ударную позицию Третьякова. Нападающий метров с десяти низовым ударом пробил Мозиля.

Харьковчане пришли в себя к середине тайма и ответили двумя голами. Сначала помог стандарт – Ткачук головой замкнул навес Вачиберадзе от углового флажка. Впоследствии "Металлист 1925" воспользовался контратакой после перехвата Чирука, когда Бычек точно пробил в ближний угол.

На старте второй половины гости забили в третий раз. Русин ворвался с правого края в штрафную и пробил под перекладину, но Горох в классном прыжке парировал мяч. Впрочем, на добивании оказался Шершень и в касание отправил мяч в сетку.

Однако подопечные Руслан Ротаня не сникли и сумели отыграться. Вернул "Александрию" в игру тот же Третьяков. На 68-й минуте нападающий получил передачу Мустафаева на линии штрафной зоны и уложил мяч в верхний угол. А на 81-й Кобзарь с нескольких метров оформил гол после скидки в пределах штрафной – 3:3!

Финальные минуты обе команды провели на встречных курсах. Однако ни "Александрия", ни "Металлист 1925" вырвать победу так и не сумели. Боевая ничья не изменила турнирного положения команд – хозяева занимают 5-е место (25 очков), а гости остались на 7-й позиции (19 пунктов).

К слову, киевское "Динамо" внесло трех новых исполнителей в заявку на весеннюю часть отечественного первенства.

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