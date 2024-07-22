УПЛ провела жеребьевку переходного турнира за место "Днепра-1"

На вакантное место в элитном дивизионе претендуют четыре команды. К неудачникам предыдущего сезона – закарпатскому "Минаю" и харьковскому "Металлисту 1925" – присоединились киевский "Левый берег" и каменец-подольский "Эпицентр" из Первой лиги.

В полуфинале мини-турнира харьковчане встретятся со столичным коллективом, а закарпатская команда проэкзаменирует подолян. Оба матча состоятся 26 июля. Победители полуфинальных пар разыграют место в Премьер-лиге 30 июля.

19 июля Премьер-лига удовлетворила просьбу "Днепра-1" о снятии с соревнований. "Спортклубовцы" отказались выходить на старт сезона из-за финансовых проблем. Четвертая команда УПЛ распродала лидеров, расформировала женскую и юношескую команды, а также съехала с базы в Приднепровске.

Пары 1/2 финала мини-турнира за место в УПЛ:

"Металлист 1925" – "Левый берег", 26 июля, 15:30

"Минай" – "Эпицентр", 26 июля, 18:00

Сезон 2024/25 Премьер-лиги

Чемпионат начнется 3 августа. В стартовом туре состоятся пять матчей, а еще три поединка перенесли из-за участия футболистов в футбольном турнире Олимпиады.

Первое Классическое противостояние УПЛ между "Динамо" и "Шахтером" состоится в Киеве. Базовая дата – 26 октября. Второй матч отечественных грандов состоится в конце апреля.

Новичками чемпионата стали петровский "Ингулец" и львовские "Карпаты". В первом туре они встретятся с ровненским "Вересом" и луганской "Зарей" соответственно.