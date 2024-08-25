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УПЛ: "Полесье" разгромило "Оболонь"

Фото: Житомиряне четырежды огорчили "пивоваров" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Житомирское "Полесье" уверенно одолело киевскую "Оболонь" в 4-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 4-й тур

"Полесье" – "Оболонь" – 4:0

Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Удаление: Грисьо, 54 (О, прямая красная карточка)

 

 

"Полесские волки" со старта встречи начали играть первым номером, а "пивовары" пытались выскочить в контратаки. Лучшим оказался подход хозяев. На экваторе тайма житомиряне повели с двумя забитыми мячами.

Первый гол пришел с правого фланга – Гуцуляк навесил на дальнюю штангу, где головой результативно сыграл Назаренко. А на 23-й минуте ассистент удвоил преимущество "Полесья". Он получил мяч справа в атаке, прошел двух защитников и красиво уложил в дальний угол.

"Оболонь" попыталась изменить ход событий. Тренерский штаб киевлян провел две замены в середине первой половины, но на перерыв "пивовары" ушли с разгромным поражением. Это Назаренко реализовал момент после классной передачи Бабенко из глубины.

Совсем плохи дела "Оболони" стали в начале второго тайма. Сначала Назаренко обыграл двух защитников, обошел голкипера и отправил мяч в пустые ворота – 4:0. А на 54-й минуте Грисьо оставил гостей в меньшинстве, грубо сыграв против Таллеса на фланге.

Финальные 30+ минут превратились в формальность. "Полесье" могло сделать счет совершенно неприличным, но неутомимому Назаренко, Пайшау, Бабенко не хватило точности. В конце концов, домашняя победа позволила житомирянам подняться на второе место в чемпионате (7 очков). В свою очередь киевляне – на предпоследней строчке (1 пункт).

К слову, накануне "Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии" битву лидеров УПЛ.

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