УПЛ опубликовала календарь на новый сезон: Классическое сыграют осенью

Дирекция украинской Премьер-лиги сформировала календарь первого круга сезона 2023/24. Старт чемпионата запланирован на конец июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
Команды элитного дивизиона получили календарь на первую половину грядущего сезона. Базовая дата первого тура – 29 июля, а последнего тура первого круга – 25 ноября.
Донецкий "Шахтер" в статусе действующего чемпиона начнет первенство с выездного поединка против харьковского "Металлиста 1925". В свою очередь бронзовый призер УПЛ луганская "Заря" встретится с "Рухом" со Львова в гостях. Зато киевское "Динамо" на своем поле проэкзаменует закарпатский "Минай".
Вице-чемпион Украины – "Днепр-1" – в стартовом туре поедет в гости к полтавской "Ворскле". Тем временем "Александрия" примет криворожский "Кривбасс", а киевская "Оболонь" – "Колос" из Ковалевки. Черкасский ЛНЗ дебютирует в элите домашним матчем против "Черноморца" из Одессы. "Верес" в Ровно встретится с житомирским "Полесьем".
Центральный матч первого круга – Классическое между "Шахтером" и "Динамо" – состоится в 13-м туре. Ориентировочной датой поединка стало 4 ноября. В предыдущем сезоне "горняки" выиграли домашний матч (3:1), а вторая встреча команд завершилась вничью.
Список матчей 1-го тура Премьер-лиги (базовая дата – 29 июля):
К слову, ранее вспомнили путь Черкасс в украинскую Премьер-лигу в течение трех десятилетий.
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