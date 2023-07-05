RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ опубликовала календарь на новый сезон: Классическое сыграют осенью

Фото: Столичный коллектив примет "горняков" в ноябре (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Дирекция украинской Премьер-лиги сформировала календарь первого круга сезона 2023/24. Старт чемпионата запланирован на конец июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Команды элитного дивизиона получили календарь на первую половину грядущего сезона. Базовая дата первого тура – 29 июля, а последнего тура первого круга – 25 ноября.

Донецкий "Шахтер" в статусе действующего чемпиона начнет первенство с выездного поединка против харьковского "Металлиста 1925". В свою очередь бронзовый призер УПЛ луганская "Заря" встретится с "Рухом" со Львова в гостях. Зато киевское "Динамо" на своем поле проэкзаменует закарпатский "Минай".

Вице-чемпион Украины – "Днепр-1" – в стартовом туре поедет в гости к полтавской "Ворскле". Тем временем "Александрия" примет криворожский "Кривбасс", а киевская "Оболонь" – "Колос" из Ковалевки. Черкасский ЛНЗ дебютирует в элите домашним матчем против "Черноморца" из Одессы. "Верес" в Ровно встретится с житомирским "Полесьем".

Центральный матч первого круга – Классическое между "Шахтером" и "Динамо" – состоится в 13-м туре. Ориентировочной датой поединка стало 4 ноября. В предыдущем сезоне "горняки" выиграли домашний матч (3:1), а вторая встреча команд завершилась вничью.

Список матчей 1-го тура Премьер-лиги (базовая дата – 29 июля):

  • "Металлист 1925" – "Шахтер"
  • "Рух" – "Заря"
  • "Динамо" – "Минай"
  • "Ворскла" – "Днепр-1"
  • "Александрия" – "Кривбасс"
  • "Оболонь" – "Колос"
  • ЛНЗ – "Черноморец"
  • "Верес" – "Полесье"

К слову, ранее вспомнили путь Черкасс в украинскую Премьер-лигу в течение трех десятилетий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УПЛДинамоШахтерЧемпионат Украины