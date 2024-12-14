УПЛ: "Александрия" потеряла очки с ЛНЗ в матче с двумя тревогами и "скорой" на поле

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Александрия" - ЛНЗ - 1:1

Голы: Филиппов, 45+2 - Яшари, 65

Матч стал своеобразным экзаменом для временного тренерского штаба ЛНЗ во главе с Андреем Диканем, который заменил уволенного накануне испанца Адреса Карраско. Забегая вперед, отметим, что со своей задачей наставники справились: черкасчанам удалось притормозить ход одного из лидеров чемпионата.

Матч вообще был богатым на события. Достаточно спокойный первый тайм на 30-й минуте был прерван воздушной тревогой. Вынужденная остановка пошла на пользу хозяевам. В конце первой половины игры подопечные Руслана Ротаня активизировались, что воплотилось в забитый гол уже в компенсированное арбитром время. Отличился Филиппов, который удачно сыграл после отскока от заблокированного дальнего удара Мишнева.

На второй тайм команды вышли спустя час после завершения первого. В перерыве матча снова объявили тревогу. А после возобновления игры произошел неприятный инцидент: игроку ЛНЗ Каплиенко стало плохо прямо на поле. Он внезапно упал и потерял сознание. Чтобы оказать ему помощь машина "скорой" выехала прямо на футбольное поле.

Во втором тайме гости сумели сравнять счет. На 65-й минуте Молло в центре штрафной сбросил мяч под удар Яшари, но тот сначала пробил именно в партнера, а уже потом отправил мяч под перекладину.

ЛНЗ мог и выиграть. Ведь на 83-й минуте в ворота хозяев назначили пенальти. Судья сначала зафиксировал, что после удара Яшари мяч попал в руку Шабанова. Однако впоследствии рефери отменил свое решение.

"Александрия" потеряла очки в третьем поединке подряд, однако с 38-ю пунктами все еще держится на второй строчке, опережая "Шахтер" на пять баллов (у "горняков" игра в запасе). ЛНЗ поднялся на 9-е место с 19-ю зачетными пунктами.