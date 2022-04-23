ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини. Це 10-й титул поспіль

Новость на русском →
Мюнхен, Субота 23 квітня 2022 22:32
"Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини. Це 10-й титул поспіль Фото: "Баварія" святкує чемпіонство (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Мюнхенська "Баварія" завдяки перемозі над дортмундською "Боруссією" (3:1) виборола чемпіонський титул за чотири тури до кінця чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку 30-го туру Бундесліги.

Десяте поспіль чемпіонство мюнхенці оформили в протистоянні з найпринциповішим опонентом. На домашній арені "Баварія" здолала "Дортмунд" у Der Klassiker.

Рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрили майбутні чемпіони. Це Серж Гнабрі зіграв на підборі після кутового та класним гарматним пострілом із лінії штрафного залишив поза справами Хіца.

Ще до перерви мюнхенці закріпили свою перевагу. Цього разу спрацювала грізна зв'язка Томаса Мюллєра та Роберта Лєвандовскі – німець віддав на хід, а поляк холоднокровно реалізував свій момент.

"Боруссія" спробувала повернутися до гри на старті другого тайму, коли Емре Джан впевнено реалізував пенальті. Однак, останнє слово було за "Баварією". На 83-й Джамал Мусіала з другої спроби таки забив "джмелям".

Здобутий титул став для "Баварії" 32-м в історії та ювілейним, десятим поспіль. Востаннє інший клуб здобув "Салатницю" ще в сезоні 2011/12. Тоді чемпіоном стала саме дортмундська "Боруссія".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баварія Футбол Чемпіонат Німеччини
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає