В УПЛ новий лідер: "Шахтар" обіграв "Колос" і обійшов "Динамо"

Донецький "Шахтар" в рамках 14-го туру української Прем'єр-Ліги обіграв на виїзді "Колос" з Ковалівки 3:1. Перемога дозволила "гірникам" вийти на перше місце в турнірній таблиці.

Все почалося для "гірників" в цьому матчі більш ніж добре. Вже до середини тайму гості вели 2: 0. Спершу на 15-й хвилині Матвієнко замкнув подачу зі штрафного від Патріка. А ще через 10 хвилин подвоїв перевагу "Шахтаря" Фернандо, якому асистував Бондаренко.

Але гравці "Колоса" здаватися на милість фаворитам явно не збиралися і під завісу першої половини один м'яч відквитали. Золотов навісив з правого флангу, Лисенко скинув на Ільїна, який відправив м'яч у дальній кут воріт Трубіна - 1:2.

Відразу після перерви Патрік міг повернути подвійну перевагу своїй команді, але його удар з-за меж штрафного відбив кіпер "Колоса" Волинець. А далі мало не привіз гол у свої ворота Трубін, подарувавши м'яч Задої, але той пробив точно в руки воротаря "гірників". Ще один шанс господарі мали на 60-й хвилині - після подачі з флангу "гірники" забули про Ільїна, який пробивав з льоту в ближній нижній кут, але Трубін на удар зреагував.

Але все ж "Шахтар" забив третій гол і інтригу в матчі вбив. На 73-й хвилині Патрік вивів на забійну позицію Мудрика, який з кута воротарського прошив Волинця - 1:3.

На цьому результативні дії в матчі завершились. Перемога дозволила "Шахтарю" вийти на перше місце в турнірній таблиці завдяки кращій різниці голів, ніж у київського"Динамо". Нагадаємо, вчора кияни поступилися полтавській "Ворсклі" 1:2.

"КОЛОС" - "ШАХТАР" 1:3

Ільїн, 41-Матвієнко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 73

"Колос": Волинець-Золотов (Ром, 83), Новак, Петров, Чорноморець - Задоя (Сітчинава, 83) - Чурко, Мілько, Богданов, Саків (Ільїн, 14) - Лисенко (Абнер, 71)

"Шахтар": Трубін-Додо, Вітао (Кривцов, 66), Матвієнко, Ісмаїлі-Маркос Антоніо, Бондаренко (Майкон, 75) - Марлос (Тете, 66), Алан Патрік, Соломон (Мудрик, 66) - Фернандо (Дентіньо, 85)