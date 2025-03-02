"Шахтер" вернулся в чемпионскую игру: видео самых интересных моментов 19-го тура УПЛ

С 28 февраля по 2 марта состоялись восемь поединков 19-го тура украинской Премьер-лиги, по их итогам обострилась борьба как в чемпионской гонке, так и за выживание.

Центральным матчем стал поединок во Львове, где "Шахтер" разгромно одолел "Александрию" - 3:0. Благодаря этому "горняки" вплотную приблизились к подопечным Руслана Ротаня в турнирной таблице, а по потерянным баллам - даже опережают конкурентов в битве за второе место, поскольку имеют игру в запасе. Кроме того, действующие чемпионы сократили отставание от "Динамо", которое потеряло очки во встрече с "Ворсклой".

Тройка лидеров, которая и до того в большей степени, была сосредоточена на противостояниях в своем узком кругу, теперь еще больше отделилась от других. Преследователи не выдерживают темпа гонки. Притормозило "Полесье", а "Кривбасс" вообще стартовал после паузы ужасно: два поражения с общим счетом - 0:5.

Из команд нижней части таблицы важные победы одержали "Ингулец" и "Левый Берег". А "Оболонь" с "Ворсклой" - отстояли не менее важные ничьи. Команда из Петрово, несмотря на победу, продолжает идти последней, отставая от ближайшего соперника на четыре пункта. Те же четыре балла разделяют команды, занимающие в таблице ступеньки с 11-й по 15-ю. Это обещает интересную борьбу за право остаться в элите.

Матчи 19-го тура

"Оболонь" - "Полесье" - 0:0

"Ворскла" - "Динамо" - 1:1

Голы: Скляр, 64 - Буяльский, 16

"Карпаты" - ЛНЗ - 1:0

Гол: Бруниньо, 74 (пенальти)

Удаление: Альварес (К), 30

"Черноморец" - "Левый Берег" - 0:1

Гол: Шастал, 21

"Шахтер" - "Александрия" - 3:0

Голы: Судаков, 77, 90+4, Эгиналду, 90

"Ингулец" - "Кривбасс" - 2:0

Голы: Пушкарев, 14, Бенедюк, 40

"Заря" - "Рух" - 2:0

Голы: Яцик, 3, Будковский, 74

"Верес" - "Колос" - 2:1

Голы: Красничи, 6 (автогол), Харатин, 90+8 (пенальти) – Гагнидзе, 31

Положение команд:

"Динамо" - 47 очков (19 матчей) "Александрия" - 41 (19) "Шахтер" - 39 (18) "Кривбасс" - 31 (18) "Полесье" - 31 (19) "Карпаты" - 27 (19) "Верес" - 25 (19) "Заря" - 25 (18) "Рух" - 23 (19) ЛНЗ - 22 (19) "Левый Берег" - 19 (19) "Колос" - 18 (19) "Оболонь" - 18 (19) "Ворскла" - 17 (19) "Черноморец" - 15 (19) "Ингулец" - 12 (18)

Бомбардиры: