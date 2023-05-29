УПЛ: "Металлист" вылетел в Первую лигу, "Рух" неожиданно переиграл "Черноморец"

Украина, Премьер-лига, 29-й тур

"Металлист 1925" – "Кривбасс" – 0:2

Голы: Задерака, 46, Кораблин, 90+4

"Черноморец" – "Рух" – 1:3

Голы: Панькив, 45+2 (автогол) – Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 64

"Львов" – "Ингулец" – 0:2

Голы: Ковалев, 52 (пенальти), Ситало, 71

"Металлист" – "Минай" – 1:2

Голы: Демченко, 36 – Вишневский, 61, Паламарь, 65 (пенальти)

Команда Юрия Вернидуба одолела "Металлист 1925" благодаря голам на старте и финише второй половины. Открыл счет "Кривбасс" усилиями Задераки – вовремя среагировав на рикошет от Курило, он отправил мяч в девятку. А на 90+4-й минуте одинокий Кораблин замкнул на дальней штанге прострел Капича.

Тем временем львовяне шокировали "Черноморец" двумя голами в стартовые полчаса. Сначала Соломон-Отабор получил пас в пределах штрафной, бросил на ход и вогнал в дальний угол. А потом Климчук сумел затолкать мяч за линию в борьбе с защитником после прострела Пидгурского.

"Моряки" вернулись в игру перед перерывом – Кузык разрядил пушку из-за пределов штрафной, а мяч облизал штангу и от спины кипера Панькива влетел в ворота. Впрочем, в начале второй половины Климчук перехватил опрометчивую передачу, убрал на замахе вратаря и отправил мяч в пустые.

Вторая 45-минутка стала роковой для "Львова". Гости из Петрового не смогли подобрать ключи к воротам в первом тайме, но повели на 52-й минуте благодаря реализованному Ковалевым пенальти. В середине же тайма Ситало выиграл второй этаж во время навеса и головой отправил мяч в угол – 0:2 в итоге.

Наконец "Минай" одержал волевую победу над харьковским коллективом. "Металлист" открыл счет под занавес первого тайма – Демченко с ударной позиции попал в дальний угол. Но во второй половине закарпатцы перевернули все в течение пяти минут. Вишневский в хаосе у ворот харьковчан оказался самым ловким, а Паламарь реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой.

Результаты отчетного тура изрядно обострили борьбу за выживание. Да. "Металлист" окончательно вылетел в Первую лигу. А вот на два места в зоне переходных матчей осталось 7 (!) претендентов. Относительно спокойно могут чувствовать себя "Минай" и "Колос", набравшие по 33 очка. В свою очередь "Металлист 1925", "Рух" и "Ингулец" имеют по 31-му баллу.