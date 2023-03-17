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УПЛ: "Металлист" разошелся миром с "Александрией"

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Ужгород, Пятница 17 марта 2023 15:06
УПЛ: "Металлист" разошелся миром с "Александрией" Фото: Харьковчане и александрийцы не выявили сильнейшего (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился премьерный матч 18-го тура чемпионата Украины между харьковским "Металлистом" и "Александрией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Металлист" – "Александрия" – 0:0

Стартовый отрезок соперники провели на равных, но без моментов. Фактически в первые минут 25 борьба на поле шла между двумя штрафными площадками. Лишь на 28-й минуте Калитвинцев мог забивать за "Александрию", но кипер харьковчан дотянулся до мяча после попытки забросить за шиворот.

"Металлист" наибольшую опасность организовал со стандарта. Однако Шевченко своевременным выходом из ворот ликвидировал угрозу после навеса с углового. А перед перерывом еще одну возможность упустили "желто-черные" – Третьяков положил корпус и бил с лета, но Ермолов парировал.

Зато на старте второй половины едва не повели харьковчане. Это Прядун прорвался левым флангом и перспективно прострелил. Однако Наумец не сумел замкнуть передачу форварда – только угловой. "Александрия" ответила на 65-й минуте, когда Кожушко первым касанием после выхода на замену едва не наказал Ермолова за ошибку. Но кипер отчаянным броском реабилитировался.

Однако логического развития такое начало не имело. "Металлист" и "Александрия" сбились на банальную игру впереди и так и не смогли забить хотя бы один мяч на двоих. Теперь у "желто-черных" 28 очков (5-е место), а у харьковчан – 17 пунктов (13-я позиция).

К слову, Украина завершила выступления в еврокубках на 14-й строчке таблицы коэффициентов УЕФА.

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