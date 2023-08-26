УПЛ: "Металлист 1925" минимально переиграл ЛНЗ на выезде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 5-й тур

ЛНЗ – "Металлист 1925" – 0:1

Гол: Юсов, 45

В дебюте команды обменялись полумоментами. Дальний выстрел Безуглого в девятку кипер хозяев Пеньков перевел на угловой. В свою очередь Наумец впоследствии размял вратаря гостей ударом в руки после смещения с фланга.

Позже дважды напомнил о себе Олейник. Экс-вингер сборной Украины сначала мощно пробил из-за пределов штрафной – рядом со штангой. А на 41-й минуте он примерно из той же зоны отправил мяч мимо другой стойки ворот Мозиля.

Расплата за расточительность наступила под занавес тайма. Это Юсов с левого края штрафной решил пробить из-под защитника и попал в дальний нижний угол. Пеньков спасти ЛНЗ не сумел.

Во второй половине черкащане создали несколько возможностей, чтобы сравнять счет. Вот Наумец опасно пробил головой после навеса – Мозиль поймал на линии. Впоследствии Бойко попытался закрутить в ближний верхний угол со штрафного, но кипер и здесь не дремал.

Имел полумоменты и "Металлист 1925 года". Безуглый головой пробил выше ворот после стандарта. Игорь же не смог пробить Пенькова выстрелом из пределов штрафной. В конце концов харьковчанам хватило и одного забитого мяча для победы.

Благодаря победе "Металлист 1925" поднялся на 9-е место УПЛ. Подопечные Эдмара набрали 6 очков. Зато ЛНЗ остался в опасной зоне, имея в активе лишь одну победу при трех поражениях.