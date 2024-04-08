УПЛ: "Кривбасс" расписал ничью с "Ворсклой"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 23-й тур

"Кривбасс" – "Ворскла" – 1:1

Голы: Соса, 22 (пенальти) – Степанюк, 30

Подопечные Юрия Вернидуба захватили инициативу в дебюте встречи. Первый момент упустил Вакулко, пробивший выше ворот после передачи Хомченовского. А впоследствии Понедельник не реализовал выход один на один с Исенко после заброса Стецькова.

Открыть счет "Кривбассу" удалось на экваторе тайма. Кожушко прострелил с левого фланга, а центрбек Хрипчук подставил руку – одиннадцатиметровый. К отметке подошел Соса и точно пробил под левую штангу ворот.

Пропущенный мяч заставил полтавчан заиграть активнее. "Ворскла" провела серию атак, но каждому из этих выпадов не хватало либо решающей передачи, либо акцентированного удара. Все сложилось для гостей на 30-й минуте, когда Кане вывел Степанюка на удобную позицию, а тот перебросил мяч над вратарем.

До конца первой половины и после перерыва криворожцы упустили немало возможностей снова выйти вперед. В частности, Кузык головой пробил мимо штанги. Вскоре Понедельник проверил на прочность каркас ворот после стандарта. Кожушко же "забыл" пробить после прострела Микитишина.

Периодически пыталась отвечать и "Ворскла". Тот же Степанюк с лета пробил мимо ворот. В свою очередь перспективный удар Павлюка вовремя заблокировал защитник. На 63-й минуте "Кривбасс" еще раз обстучал ворота Исенко – Хомченовский с рикошетом от Корниенко попал в штангу.

Впрочем, время шло, а ни одной команде так и не удавалось забить во второй раз. В конце концов цифры на табло не изменились – ничья. "Кривбасс" остался на второй строчке в турнирной таблице УПЛ (47 очков). Тем временем "Ворскла" идет на 7-й позиции (30 пунктов).