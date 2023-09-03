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УПЛ: "Кривбасс" переиграл "Колос" на выезде и закрепился в топ-4 первенства

Фото: Криворожцы одержали победу с крупным счетом (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" разгромил "Колос" из Ковалевки в 6-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Колос" – "Кривбасс" – 0:3

Голы: Задерака, 14, 88, Понедельник, 68

 

 

Криворожцы сумели оформить быстрый мяч. После обмена моментами в дебюте "Кривбасс" реализовал шанс на 14-й минуте. Это Задерака воспользовался провалом обороны, вышел один на один с голкипером и отправил мяч в угол.

Подопечные Юрия Вернидуба продолжили давить на ворота "хлеборобов". Хозяева же поставили на удары с дистанции. Вот Мякушко едва не попал в девятку со штрафного, а Богданов из полукруга штрафной пробил выше перекладины.

На старте второй половины "Колос" и "Кривбасс" заиграли осторожнее. Постепенно криворожцы осмелели и провели серию атак. Свои возможности упустили Илич и Кожушко. Первый не смог попасть в створ с острого угла, а с выстрелом второго под перекладину справился Фесюн.

Однако на 68-й минуте не спас и он. Помог ребятам Вернидуба стандарт. Илич подал угловой с правого фланга, а Понедельник без проблем замкнул дальнюю штангу – 0:2.

Далее "Кривбасс" отдал инициативу хозяевам. Зато начал искать свои возможности в контратаках. "Колос" размочить счет так и не сумел. В свою очередь криворожцы забили в третий раз – Задерака вместо ожидаемого прострела пробил с острого угла и застал Фесюна врасплох.

Благодаря победе "Кривбасс" поднялся на 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Криворожцы набрали 11 очков и опережают "Рух" на один пункт. Львовяне свой поединок сыграют позже. Тем временем "Колос" остался на 7-й строчке (8 очков).

К слову, накануне "Шахтер" разгромом "Миная" сохранил лидерство в Премьер-лиге.

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