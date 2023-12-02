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УПЛ: "Кривбасс" за пять минут оформил камбэк с "Александрией", "Колос" не дожал "Оболонь"

Фото: Провинциальные "хлеборобы" не смогли одолеть столичных "пивоваров" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" одержал непростую домашнюю победу над "Александрией", а "Колос" из Ковалевки и киевская "Оболонь" не выявили сильнейшего в 16-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Колос" – "Оболонь" – 0:0

"Кривбасс" – "Александрия" – 2:1

Голы: По, 78, Бизимана, 83 – Шулянский, 31

 

В Киевской области "хлеборобы" до перерыва упустили несколько моментов. Забить "пивоварам" могли Безбородько, Бондаренко, Болбат и Мякушко. Но в большинстве случаев хозяевам не хватало точности, в других – уверенно действовал кипер "Оболони" Кичак.

Столичный коллектив заиграл смелее во втором тайме. Вот Дубко решился на удар метров с 30-ти – над перекладиной. После выстрела Суханова мяч лишь немного разминулся с рамкой ворот. Снова имел возможность забить "Колос". Но Кичак поймал кураж и остановил все потуги ковалевцев – 0:0 в итоге.

Зато забили обе команды в Кривом Роге. "Кривбасс" преобладал в первой половине, но в счете повели александрийцы. Это Шулянский подхватил мяч после неудачного штрафного и с лета мощно пробил под перекладину. Кожушко и Задерака ответить не смогли.

Не везло дуэту команды Юрия Вернидуба и после перерыва. Мяч к определенному моменту упорно обходил ворота "желто-черных". Впрочем, давление криворожцев все же сказалось под занавес встречи. Сначала "джокер" По пробил из левой зоны в ближний угол, а мяч от штанги влетел в сетку. А вскоре Бизимана разобрался в хаосе и прошел в сферу за линию после отскока – волевая победа за "Кривбассом".

Благодаря победе подопечные Вернидуба догнали "Днепр-1" наверху турнирной таблицы (по 33 очка). Правда, "спортклубовцы" свой поединок тура сыграют позже. В свою очередь "Колос" остался на 7-й строчке (21 пункт), а "Оболонь" (14) и "Александрия" (13) – в нижней половине турнирной таблицы УПЛ.

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