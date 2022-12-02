УПЛ: "Кривбасс" минимально переиграл "Черноморец" в Одессе и поднялся вверх на три позиции

Украина, Премьер-лига, 7-й тур, перенесенный матч

"Черноморец" – "Кривбасс" – 0:1

Гол: Стецьков, 45+1

Удаление: Джеймс, 83 (Ч, прямая красная карточка)

Начали поединок коллективы под руководством ведущих украинских тренеров на равных. Как следствие, первый момент болельщикам пришлось подождать до середины тайма. Это Понедельник решился пробить метров с 25-ти, но за "моряков" сыграла штанга.

А еще через несколько минут тот же хавбек "Кривбасса" нанес сложный удар с подбора после стандарта. Однако Непогодов взял мяч намертво. Весьма уместно – на добивании уже караулил форвард гостей Дебелко.

Но от гола одесситы никуда не убежали, пропустив в раздевалку. На первой добавленной арбитром минуте Татарков продлил на ближней навес с углового дальше, а Стецьков на дальней стойке точно пробил головой – 0:1.

После перерыва довольно быстро криворожцы получили возможность развить свой успех. Вот Волошин получил мяч на углу штрафной после классной диагонали, но решил обыграть голкипера, оказался у лицевой линии и момент упустил. А сыграл бы в одно касание, так мог бы и забить...

"Моряки" пытались организовать весомый ответ на все выпады "Кривбасса". Однако большинство атак хозяев поля были крайне прогнозируемыми. Когда дело едва доходило до удара, то проблем у Сарнавского с ликвидацией угроз не возникало.

Когда же "Черноморец" остался в меньшинстве после удаления Джеймса (достаточно противоречивого), то дела одесситов стали вовсе плохи. Команда Романа Григорчука пыталась "грузить" штрафную зону криворожцев забросами, навесами, прострелами. Но те героически отстояли победный счет и ушли зимовать на 8-й строчке УПЛ (18 очков). А вот "моряки" – в зоне вылета (15-е место, 10 пунктов).