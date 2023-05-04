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УПЛ: "Ингулец" расписал ничью с "Кривбассом"

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Петрово, Четверг 04 мая 2023 14:55
УПЛ: "Ингулец" расписал ничью с "Кривбассом" Фото: "Кривбасс" не смог дожать "Ингулец" в большинстве (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей завершился матч 24-го тура отечественной Премьер-лиги между петровским "Ингульцем" и "Кривбассом" из Кривого Рога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 24-й тур

"Ингулец" – "Кривбасс" – 0:0

Удаление: Головкин, 76 (И, вторая желтая карточка)

Криворожцы после неторопливого старта встречи постепенно захватили инициативу. Но первым реальную возможность забить создали хозяева. Нападающий "Ингульца" Резепов на 22-й минуте зацепился за мяч перед штрафным, но опасным ударом попал в перекладину.

"Кривбасс" пытался грузить оборону петровцев фланговыми навесами. Однако голевых моментов до перерыва гости так и не создали. Во втором тайме подопечные Юрия Вернидуба попытались усилить давление на редуты "Ингульца". Но впереди снова лучше себя проявили ребята Сергея Ковальца – Нагиев с дистанции пробил в руки киперу, а Козыренко только немного не хватило, чтобы попасть в нижний угол.

На 75-й минуте петровцы только чудом не забили. Это Кухарук исполнил навес с правого фланга, а Смоляков головой отправил мяч в направлении дальней девятки. Впрочем, Клищук эффектным сэйвом устранил угрозу.

А в ответной атаке "Кривбасс" оказался в большинстве. Головкин пытался остановить прорыв Микитишина, но сфолил на второй "горчичник" и ушел отдыхать досрочно. Тут же Лунев мог наказать "Ингулец" за грубость, но мяч после его выстрела с острого угла влетел в штангу!

В конце концов дожать хозяев криворожцы так и не сумели. Команды поделили очки и остались на тех же местах. "Кривбасс" идет шестым (32 очка), а "Ингулец" – на 10-й строчке (27 пунктов).

К слову, накануне "Шахтер" одержал победу над "Минаем" с голом-фантомом закарпатцев.

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