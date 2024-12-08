УПЛ: "Ингулец" и "Заря" доиграют второй тайм в следующем году

Украина, Премьер-лига, 16-й тур

"Ингулец" – "Заря" – 1:0 (после 1-го тайма)

Гол: Волохатый, 38

Матч должен был начаться в воскресенье, 8 декабря, в 13:00. Но из-за воздушной тревоги в Кривом Роге, где играли команды, стартовый свисток раздался почти через два с половиной часа – в 15:21.

После этого команды успели отыграть первый тайм и ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу "Ингульца". Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник хозяев Роман Волохатый. Однако во время перерыва раздалась повторная тревога.

В итоге было решено перенести встречу на другую дату. По сообщениям официальных социальных сетей УПЛ, поединок доиграют уже в 2025 году.

На данный момент "Ингулец" с 9-ю очками в 15-ти поединках занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место. "Заря" с 19-ю зачетными баллами идет 9-й.