УПЛ идет на второй круг: полное расписание матчей 5-9 декабря

5 декабря чемпионат украинской Премьер-лиги пересечет экватор – начнет второй круг турнира. Программа 16-го тура растянется на пять дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Первый поединок между донецким "Шахтером" и полтавской "Ворсклой" будет сыгран уже в четверг, 5 декабря. Такой ранний старт тура связан с выступлением "горняков" в Лиге чемпионов. Уже во вторник, 10 декабря, подопечные Марино Пушича будут играть в евротурнире с немецкой "Баварией".
В пятницу, 6 декабря, матчей не будет. А в субботу 7-го состоятся три поединка, в том числе принципиальная битва львовских "Карпат" и ровенского "Вереса". Западноукраинское противостояние начнется в 18:00 и закроет программу игрового дня.
Три матча будут сыграны в воскресенье, 8 декабря. В 18.00 начнется центральный поединок между киевским "Динамо" и "Александрией". Лидеры первенства накануне играли в Александрии, где победителя не выявили (0:0). Теперь болельщиков ждет "вторая серия" битвы команд Александра Шовковского и Руслана Ротаня.
И в понедельник, 9 декабря, программу тура закроют житомирское "Полесье" и львовский "Рух". Соперники также сыграют второй раз за короткое время. 4 декабря они встречались во Львове и завершили матч боевой ничьей – 1:1.
Все поединки покажет UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.
Список матчей 16-го тура Премьер-лиги:
5 декабря, четверг
7 декабря, суббота
8 декабря, воскресенье
9 декабря, понедельник
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