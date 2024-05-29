RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УПЛ: "Эпицентр" расписал ничью с "Вересом" в плей-офф

Фото: Команды не выявили сильнейшего в пригороде Киева (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Каменец-подольский "Эпицентр" разошелся миром с ровненским "Вересом" в первом переходном матче за место в украинской Премьер-лиге на новый сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, переходные матчи

"Эпицентр" – "Верес" – 1:1

Голы: Мороз, 28 – Гайдучик, 81

 

В дебюте встречи ровенчане выглядели опаснее. Больше всего старался Шастал, который до 25-й минуты упустил три возможности забить. В частности, он неудачно пробил с лета на ближней штанге, отправил мяч выше ворот с линии штрафной и попал в защитника после отскока.

В то же время перволиговый коллектив реализовал фактически первый момент. Беженар отнял мяч у Дахновского на чужой половине и отдал Морозу. Тот решил пробить издалека и с рикошетом от Вовченко пробил Когута – 1:0.

К концу 45-минутки "Эпицентр" едва не удвоил собственное преимущество. Сначала Кравчук на подборе не сумел переиграть Когута с убийственной позиции, а затем Стень в касание пробил выше ворот. Над перекладиной в начале второго тайма отправил мяч и Кристин.

Ровенчане же не воспользовались моментом на 66-й минуте, когда защитник с линии пустых ворот вынес мяч после удара Банады в падении. Какое-то время "Верес" не мог довести дело до последнего удара. Однако. под занавес поединка все же сравнял счет – Гайдучик головой замкнул навес Морозко с углового.

Итак, первый матч завершился вничью. Доля места в УПЛ определится 2 июня в Ровно. Стартовый свисток встречи намечен на 17:00.

К слову, ранее "Полесье" получило обе награды тура после победы над "Шахтером".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВересЧемпионат УкраиныУПЛэпицетр