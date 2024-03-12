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УПЛ: "Днепр-1" не удержал выездную победу над ЛНЗ

Киевская область, Вторник 12 марта 2024 14:57
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УПЛ: "Днепр-1" не удержал выездную победу над ЛНЗ Фото: "Спортклубовцы" завоевали 1 очко в Киевской области (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Черкасский ЛНЗ расписал ничью с "Днепром-1" на старте 21-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

ЛНЗ – "Днепр-1" – 1:1

Голы: Салиху, 57 – Филиппов, 47

В стартовые минуты интереснее выглядели черкащане. Подопечные Олега Дулуба дважды заставили поволноваться поклонникам "спортклубовцев". Сначала низовой удар Хобленко с линии штрафной парировал Волынец, а затем Бар после углового не смог замкнуть ближнюю штангу.

"Днепр-1" дальше отодвинул ход событий от собственных ворот. Впрочем, впереди команда Юрия Максимова откровенно не впечатляла. Условно опасным можно назвать удар Бабенко с дистанции, когда мяч с рикошетом улетел на угловой. Зато вингер хозяев Пасич размял кипера выстрелом под перекладину перед перерывом.

А вот на старте второй половины "спортклубовцы" вышли вперед. Использовали гости практически первый настоящий момент. Пеньков перевел прострел Гаджиева с левого фланга в Гуцуляка, рикошетом от которого воспользовался Филиппов и отправил мяч в сетку.

ЛНЗ довольно быстро пришел в себя и принялся давить на владения Волынца. Фартило "Днепру-1" недолго, а помог черкащанам стандарт. Бар после углового перевел мяч на дальнюю штангу, где самым ловким оказался Салиху и отправил сферу за линию.

В последующие полчаса ЛНЗ полностью контролировал ход поединка. Команда Дулуба упустила ряд возможностей забить. Яшари в течение нескольких минут дважды не смог переиграть голкипера, а Шестаков на добивании пробил мимо ворот. Хобленко с отскока не смог переиграть Волынца, а под удар Гаджиева бросился защитник.

В конце концов, матч завершился ничьей. ЛНЗ набрал 25 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь "Днепр-1" остается на третьей строчке (39 пунктов).

К слову, накануне "Полесье" подтвердило отставку Калитвинцева с поста наставника команды.

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