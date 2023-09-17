УПЛ: "Днепр-1" с Максимовым во главе расписал ничью с "Колосом"

Украина, Премьер-лига, 7-й тур

"Днепр-1" – "Колос" – 1:1

Голы: Гуцуляк, 67 – Салабай, 61

Начали матч команды осторожно. Лишь в середине тайма "спортклубовцы" обменялись полувозможностями с гостями. Днепровец Гуцуляк с перспективной позиции легко пробил в руки киперу, а "хлебороб" Велетень воспользовался ошибкой обороны и проверил бдительность Волынца – угловой.

"Колос" добавил в активности перед перерывом. Сначала Сваток в последний момент заблокировал опасный удар Цурикова. Далее вратарь "Днепра-1" ногой эффектно парировал еще один выстрел Велетня. А в добавленное арбитром время он справился с выпадом Цурикова.

Но на 61-й минуте не смог спасти "Днепр-1" уже и Волынец. Кипер сборной Украины среагировал на опасный удар Черноморца под перекладину. Однако на добивании оказался Салабай и зрелищно ножницами отправил мяч в сетку.

Команда Юрия Максимова, однако, быстро отыгралась. За каких-то шесть минут "спортклубовцам" наконец удалась голевая атака. Гуцуляк вошел в штрафную "Колоса" и классно пробил в дальний угол – 1:1!

"Днепр-1" пытался организовать финальный штурм. Впрочем, забить хозяевам на родной арене в Днепре в этот день больше было не суждено. Итак, "спортклубовцы" в четвертый раз подряд потеряли очки и остались над опасной зоной (6 очков). "Хлеборобы" же набрали 9 пунктов и идут на 8-й строчке.