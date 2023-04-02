УПЛ: "Днепр-1" с хет-триком Довбика разгромил "Металлист 1925"

Украина, Премьер-лига, 19-й тур

"Металлист 1925" – "Днепр-1" – 0:3

Голы: Довбик, 71, 78 (пенальти), 81 (пенальти)

Днепровцы создали первый момент на 7-й минуте. Это Пеглоу оказался на ударной позиции и пробил с острого угла. Впрочем, Мозиль сумел перевести мяч на угловой. "Спортклубовцы" продолжили контролировать мяч, но харьковчане довольно внимательно построили линию обороны.

Как следствие, "Днепр-1" вынужденно перешел на удары с дистанции. Тот же Пеглоу пробил в руки кипера метров с 22-х. Вскоре Рубчинский отважился ударить после перехвата – мяч улетел вдали от цели. "Металлист 1925" ответил супермоментом Бычека, который выскочил один на один с Рыбаком и пробил во вратаря.

Перед перерывом "спортклубовцы" Рубчинский и Пихаленок не смогли создать проблем Мозилю своими ударами. В свою очередь Сарапий опасно пробил головой после навеса с углового – мяч облизнул штангу и вылетел за пределы поля.

Во второй половине распределение ролей не изменилось. "Днепр-1" продолжил играть первым номером, хотя дело до ударов теперь доводил реже. Номинальные же хозяева покорно ждали своего шанса впереди в какой-то контратак.

Судьбу противостояния днепровцы решили в последней трети, когда хет-трик в свой актив записал Довбик. Сначала форвард "спортклубовцев" сместился с правого фланга в центр, сыграл в стенку с партнером и в два касания обыграл кипера в ближнем бою. А на 78-й и 81-й минутах уверенно реализовал одиннадцатиметровые за фолы против Пихаленка и Когута соответственно.

Финальные 10+ минут после такого ударного отрезка "Днепра-1" превратились в формальность. Харьковчане так и не смогли размочить счет и заслуженно уступили. Зато "спортклубовцы" продолжают чемпионскую гонку с "Шахтером", набрав 42 пункта и сохранив второе место в таблице Премьер-лиги.