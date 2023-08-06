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УПЛ: "Днепр-1" в драматическом стиле дожал "Полесье" в большинстве

Фото: "Спортклубовцы" дожали соперника в добавленное время (scdnipro1.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Во втором туре украинской Премьер-лиги "Днепр-1" одержал непростую победу над житомирским "Полесьем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 2-й тур

"Днепр-1" – "Полесье" – 2:1

Голы: Пихаленок, 63, Бабенко, 90+1 – Янаков, 87 (пенальти)

Удаление: Кушниренко, 20 (П, прямая красная карточка)

Начали команды в спокойном темпе. Фактически на первом игровом отрезке борьба шла между двумя штрафными площадками, поэтому даже полумоментов пришлось подождать. А на 20-й минуте гости оказались в меньшинстве – житомирянин Кушниренко грубо въехал в Бланко и отправился отдыхать досрочно.

Но даже после удаления опасность возникала только после стандартов. Например, Мирошниченко проверил бдительность Кудрика ударом со штрафного метров с 30-ти. "Полесье" упустило супермомент на 32-й минуте – Макуана выскочил на свидание с кипером и перебросил мяч над Кинарейкиным, но Сарапий вынес с линии.

Со стартом второй половины "спортклубовцы" добавили в активности. Увеличилось количество моментов. Выстрел Бабенко со средней дистанции вратарь поймал в нижнем углу. Очередной же удар Мирошниченко со штрафного Кудрик перевел над перекладиной.

Гол назревал и все же случился на 63-й минуте. Пихаленок получил мяч на линии штрафной и точно пробил в угол ворот гостей. Ассистентом стал хавбек Рубчинский.

За семь минут "Днепр-1" обязан был удвоить преимущество. Это Кивинда бил с лета из пределов штрафной, но Кинарейкин сумел парировать мяч. Расплата за такую расточительность наступила на 87-й. Когут сыграл рукой в собственной штрафной, а Янаков уверенно реализовал одиннадцатиметровый и, казалось, вырвал для "Полесья" ничью.

Но финальный штурм "спортклубовцев" дал плоды. На первой добавленной арбитром минуте Бабенко отважился на удар метров с 30-ти и застал Кудрика врасплох. Голкипер житомирян спасти команду не смог – 1:2 в итоге.

К слову, ранее "Днепр-1" продал Довбика в "Жирону" из чемпионата Испании.

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