УПЛ: "Динамо" разгромило "Оболонь" - Ярмоленко забил в третьем матче подряд и повторил рекорд Реброва

УПЛ, 25-й тур

"Динамо" - "Оболонь" - 3:0

Голы: Ярмоленко, 39, Ванат, 55 (пенальти), Буяльский, 67

Первый тайм прошел при полном преимуществе "Динамо", но почти без остроты. "Оболонь" выходила в атаки нечасто, но уже в начале игры имела два великолепных голевых шанса.

Сначала Бычек сильно пробил издали, Нещерет парировал, но прямо на Ильина: полузащитник "Оболони" такого подарка не ожидал и не воспользовался моментом. А затем Груша вывел Стасюка на ударную позицию: тот просто обязан был забивать, однако пробил мимо дальней штанги.

"Динамо" очень долго запрягало, проводя одну за другой свои схематичные атаки, которые защитники соперника разгадывали без проблем.

А гол "бело-синие" забили после нестандартного розыгрыша штрафного. Пока защитники "Оболони" думали, кто будет бить - Дубинчак или Буяльский, последний неожиданно отпасовал на Ярмоленко, который находился за пределами штрафной. А ветеран "Динамо" в касание левой ногой запустил в ворота соперников свою фирменную дугу.

Ярмоленко отличился в третьем матче чемпионата подряд. Кроме того, он сравнялся с Сергеем Ребровым по количеству забитых мячей за "Динамо" в чемпионате Украины - у обоих теперь по 113. А еще - Ярмоленко приблизился к лучшим бомбардирам в истории чемпионата Украины. Впереди него только Евгений Селезнев (117 голов), а также Ребров и Максим Шацких (по 123).

Во втором тайме игра шла до второго гола динамовцев - его забил Ванат, реализовав пенальти, который сам и заработал. Финальную точку поставил Буяльский - после того, как Герреро отобрал мяч у соперников и выложил его партнеру по команде.

"Динамо" продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ. После очередной победы преимущество над "Александрией" составляет 6 очков, а над "Шахтером", который имеет матч в запасе, - 10. В следующем туре, 27 апреля, "Шахтер" и "Динамо" сойдутся в очном поединке.