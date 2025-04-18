"Александрия" без проблем одолела "Ворсклу" на старте очередного тура УПЛ

УПЛ. 25-й тур

"Ворскла" - "Александрия" - 1:3

Голы: Ндукве, 74 - Ковалец, 7, Цара, 36, 45+1

Матч, который должен был начаться в 13:00, несколько раз откладывался из-за воздушных тревог. В конце концов футболисты вышли на поле более чем на час позже запланированного. Но команды успели сыграть всего шесть минут, как вновь прозвучала сирена.

Пауза длилась недолго и примерно через 20 минут команды вернулись к игре. И сразу мяч оказался в воротах ворсклян: после подачи углового метров с 25-ти мощно "выстрелил" Мишнев, попал в стойку, но на добивании первым был Ковалец.

До перерыва гости довели счет до разгромного. Дубль оформил Цара: сначала албанец откликнулся на пас Козака, а в компенсированное к первому тайму время в него попал мяч, который пытался вынести защитник хозяев Крупский. Для Цары, которой усилил состав "Александрии" зимой, это были первые голы в УПЛ.

Если коротко описать стартовую половину игры, то "Александрия", не имея значительного преимущества, просто реализовала свои моменты. "Ворскла" в свою очередь ничего у ворот соперника не создала.

Только во втором тайме, когда команда Руслана Ротаня позволила себе успокоиться, полтавчане начали смелее играть в атаке. В конце концов отыграли один гол усилиями Ндукве. Но это было все, что они смогли.

"Александрия", имея 57 пунктов, в таблице УПЛ идет второй. Команда сократила отставание от "Динамо" до трех очков, и на четыре оторвалась от третьего "Шахтера". Однако динамовцы и "горняки" сыграют свои матчи 25-го тура позже. В то же время "Ворскла" застряла в зоне вылета: с 21 баллом находится на 14-й позиции.