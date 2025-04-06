УПЛ: "Динамо" на классе переиграло "Левый Берег"

УПЛ, 23-й тур

"Динамо" - "Левый Берег" - 2:0

Голы: Ярмоленко, 44, Шапаренко, 47

"Бело-синие" выходили на матч с "Левым Берегом" зная о победе "Александрии" над "Кривбассом" (1:0) и о том, что разница между ними и главными преследователями сократилась до одного балла.

Терять очки с аутсайдером лидеры конечно не собирались, но и выкладываться на максимуме, кажется, тоже. Поэтому большую часть первого тайма динамовцы действовали схематично, будто по заранее согласованному шаблону. И ожидали, что после пятого-десятого повторения одного и того же мяч как-то сам окажется в воротах.

Но "Левый Берег" не ошибался. Сначала, пока хватало сил, применял высокий прессинг, пытался выбегать в контратаки, правда, не очень успешно. Затем "аисты" немного подсели, на чужую половину уже не выходили, но у своих ворот все держали под контррелем.

Все это работало ровно до первой нестандартной атаки динамовцев, которую они разыграли уже перед самым перерывом. Креативно сработало трио Буяльский - Ванат - Ярмоленко. Первый сделал зрячий пас в штрафную, второй также вполне сознательно сбросил головой мяч под удар, а третий - уже вколотил его в ворота. Классический гол в раздевалку.

Неизвестно, как бы развивалась игра в дальнейшем, если бы сразу после перерыва динамовцы не забили теперь уже "из раздевалки". Быстрая атака, выход три в два: Кабаев пробил в штангу, но Шапаренко на добивании затолкал мяч в сетку.

2:0 - и это, собственно, было все. Динамовцы поняли, что победу уже не выпустят, "Левый Берег" - что игру не спасет. А делать что-то еще почти 45 минут было нужно.

Лидеры чемпионата вновь перешли в режим экономии. Организовывали атаки, пытались забить еще, но уже в режиме: забьем - хорошо, нет - хватит и того, что есть. В конце концов и хватило.

Так "Динамо" ответило на победу "Александрии". Разница между командами снова выросла до четырех очков. Последнее слово сегодня еще должен сказать "Шахтер", который в 18:00 начнет свой матч с ровенским "Вересом".