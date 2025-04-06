"Александрия" победой над "Кривбассом" открыла день лидеров в УПЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

УПЛ, 23-й тур

"Александрия" - "Кривбасс" - 1:0

Гол: Безерра, 57

Футболисты "Кривбасса" вышли на матч с табличками на которых были указаны имена погибших во время ракетной атаки на Кривой Рог. Перед игрой присутствующие на стадионе почтили минутой молчания память о жертвах теракта РФ.

Сама игра проходила в тяжелых условиях. Дождь настолько обильно смочил футбольное поле, что мяч застревал в воде, а футболисты были вынуждены играть в таком себе мини-бассейне. Конечно при такой ситуации надеяться на яркую атакующую игру не приходилось. Залитое водой поле сделало невозможным комбинационную игру, поэтому минимальные моменты возникали только после стандартов.

В первом тайме немного активнее были хозяева, однако без особой остроты. Ближе к перерыву у ворот "Кривбасса" возник эпизод, который мог изменить игру. Шепелев выскакивал один на один с голкипером гостей, когда его рукой задержал Конате. Событие произошло за пределами штрафной, поэтому о пенальти речь не шла. Но малийский легионер вполне мог "наработать" на красную карточку, и оставить команду Юрия Вернидуба в меньшинстве. Впрочем, главный арбитр Александр Шандор после консультации с коллегами на VAR решил обойтись без строгих санкций.

Во втором тайме немного распогодилось, выглянуло солнышко и игра стала веселее. Однако поле все еще оставалось тяжелым, поэтому зрители стали свидетелями лишь двух по-настоящему опасных моментов.

Первый, в исполнении хозяев, завершился голом. На 57-й минуте Шепелев в пределах вратарской площадки пытался замкнуть прострел Цары с фланга. Его удар блокировал голкипер "Кривбасса" Клищук, но на добивании первым был Безерра.

Второй голевой момент создали гости на 80-й минуте. Кузык опасно пробил под перекладину, но Ермаков перевел мяч на угловой.

Таким образом все завершилось минимальной победой подопечных Руслана Ротаня. "Александрия" набрала 53 очка и вплотную приблизилась к "Динамо". Впрочем, "горожане" первыми сыграли в "день лидеров" УПЛ. Поэтому считать баллы надо будет уже вечером, когда свои поединки завершат "Динамо" и "Шахтер".