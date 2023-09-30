УПЛ: "Черноморец" не смог переиграть "Зарю" и выйти в лидеры первенства

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Черноморец" – "Заря" – 0:0

В дебюте встречи команды обменялись полувозможностями. "Моряк" Вакула получил мяч слева, сместился в центр и пробил в нижний угол – Турбаевский выполнил сэйв. Зато луганец Герреро даже забил в опрометчиво оставленные кипером ворота, но до того подыграл себе рукой.

Дальше еще два момента имел "Черноморец". Вот Васильев с перспективного штрафного пробил в "стенку", а Дада с дистанции отправил мяч выше перекладины. Под конец добавила в активности "Заря", но Нагнойный после стенки с Герреро проиграл дуэль с Варакутой.

На старте второй половины снова напомнил о себе Вакула. Он в фирменном стиле сместился и пробил в угол, но кипер гостей был готов к такому развитию событий. Впоследствии опасный удар-прострел Брагару чудом не залетел в дальний угол ворот "Зари".

Луганчане ответили моментами под занавес поединка. Дважды мог забивать Яцык. Сначала арендованный у "Динамо" хавбек попал в перекладину со штрафного, а затем не смог реализовать выход один на один с Варакутой. Последним упустил шанс Волошин, не переигравший кипера с близкого расстояния – 0:0 в итоге.

После ничьей "Черноморец" набрал 16 очков и остался на третьей строчке УПЛ. Лидер чемпионата Украины – "Шахтер" (18 пунктов). "Заря" же набрала 6 пунктов и осталась в опасной зоне.