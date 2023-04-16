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УПЛ: "Черноморец" дома проиграл "Ворскле" битву середняков первенства

Фото: Полтавчане сумели дожать "моряков" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Минимальной победой для полтавской "Ворсклы" завершилась поездка в Одессу на матч 21-го тура чемпионата Украины против "Черноморца".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 21-й тур

"Черноморец" – "Ворскла" – 0:1

Гол: Сефери, 85

В дебюте значительную часть времени обе команды потратили на разведку. А уже на 20-й минуте полтавчане создали настоящий голевой момент. Это Степанюк после углового пробил головой, но "моряков" спасла перекладина. А потом Паст справился с ударом Сефери с линии штрафной.

"Черноморец" ответил на 37-й, когда Политило нанес прямой удар со штрафного – рядом со штангой. Далее после навеса полтавчанина Бацулы мяч сорвался, скользнул по каркасу ворот и вылетел за пределы поля. А перед перерывом "моряк" Путря пробил с лета над перекладиной из центра штрафной.

На старте второй половины "Черноморец" и "Ворскла" обменялись моментами. В составе одесситов снова за дело взялся Путря. Но его выстрел из штрафной стал добычей Исенко. В свою очередь полтавец Сефери пробил в руки Пасту из-за пределов штрафной зоны.

На 72-й минуте гости устроили еще один голевой момент. Это Степанюк ворвался в штрафную с левого фланга и мощно пробил. Однако Паст сумел парировать мяч в ближнем углу, так что "Ворскла" только получила право на угловой. "Моряки" ответить не сумели, а зря.

Полтавчане сумели забить мяч в эндшпиле. На 85-й минуте своей цели достиг Сефери. Он получил мяч в штрафной слева, сместился в центр и низом отправил мяч в угол ворот "Черноморца" – 0:1.

Отыграться "моряки" уже не успели. Как следствие, "Ворскла" одержала первую за пять туров победу и закрепилась на 8-й строчке Премьер-лиги (26 очков). "Черноморец" же на 12-й строчке (20 пунктов).

К слову, накануне "Заря" обыграла "Днепр-1" в борьбе за топ-3 Премьер-лиги.

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