УПЛ: "Черноморец" скандально вырвал ничью против ЛНЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Украина, Премьер-лига, 8-й тур

ЛНЗ – "Черноморец" – 1:1

Голы: Момо, 42 – Янаков, 83

Начало встречи обе команды провели осторожно. Постепенно хозяева взяли мяч под контроль и попытались зажать "моряков" на своей половине. Впрочем, первую возможность забить на 23-й минуте не использовал "Черноморец" – Хобленко после ошибки кипера пробил в дальний угол, но Салиху вынес мяч подальше.

Этот момент придал одесситам уверенность. Они отодвинули ход событий в центр поля, а у ЛНЗ возникли трудности с построением атак. Тем неожиданнее стал гол черкащан под занавес тайма – Аниагбосо парировал диагональный удар Путри, но прямо в ноги Момо...

Во второй половине подопечные Андреса Карраско могли развить успех. Дважды на ударной позиции был Яшари, но кипер "моряков" парировал и выстрел после сольного прохода, и попытку косовара забросить за спину. Зато Бойко прямым ударом от углового флажка встряхнул перекладину!

"Черноморец" же особого энтузиазма к атакующим действиям не проявлял. Гол одесситов на 83-й минуте стал таким же сюрпризом, как и забитый мяч хозяев. Кучеренко вытащил из-под перекладины удар Янакова со штрафного, но тот со второй попытки технично уложил мяч в дальнюю девятку. Правда, полкоманды соперника остановилась, "фиксируя" вместо лайнсмена вылет мяча за поле...

После такого скандального гола ЛНЗ бросился вырывать победу. Снова самым активным впереди в составе черкащан был Яшари. Балканец дважды бил из района линии штрафной – выше ворот и рядом со штангой. Цифры на табло больше не изменились.

ЛНЗ упустил возможность подняться в топ-3 Премьер-лиги. Команда Карраско набрала 12 очков и осталась на 5-й строчке в турнирной таблице. Тем временем "Черноморец" поднялся на 11-е место (7 пунктов).