UPG имеет достаточно мощностей, чтобы обеспечить качественное топливо на всех арендованных АЗС, - Петренко

"На всех 202 новых станциях будет качественный продукт UPG, который ничем не будет отличаться от остальных заправочно-развлекательных комплексов. У нас достаточно сил и ресурса для того, чтобы сохранять лидерство как на оптовом, так и на розничном рынке. Благодаря развитой собственной инфраструктуре UPG: морским и речным терминалам в Польше, нефтяным баржам и крупнейшему в Украине парку железнодорожных цистерн и автовозов компания имеет достаточный запас прочности, чтобы обеспечить спрос в Украине", - отметил Петренко.

Часть арендованных станций в Киевской области уже открылись для посетителей, тогда как объекты в Кировоградской области и в Кривом Роге готовятся к запуску в ближайшее время.

"Перед внешним, визуальным обновлением, каждая заправка проходит несколько этапов модернизации, чтобы соответствовать стандартам качества UPG. Прежде всего - это очистка, реставрация и замена деталей топливных систем и резервуаров. Я бы сказал, что это нулевой этап, который мы регулярно выполняем на всех комплексах сети. Только после очистки резервуаров можем быть уверены в качестве нашего топлива, а для UPG качество - на первом месте. Также перед запуском обязательно брендируем фасады и стелы в фирменные цвета компании", - добавил основатель сети.

Петренко также отметил, что развитие UPG позволит компании создать новые рабочие места в 9 регионах страны и дополнительно уплатить сотни миллионов гривен налогов.

"Работа каждой из более 200 заправок - это новые рабочие места, уплата налогов, восстановление энергетической инфраструктуры и, конечно же, качественное топливо и сервис для клиентов. По расчетам, расширение сети позволит нам уже до конца года дополнительно уплатить около 340 миллионов гривен налогов и сборов. Но на этом экономический эффект для страны от развития UPG не ограничивается. Для 202 этих АЗС планируем нанять около 2000 специалистов - операторов колонки, водителей, бухгалтеров, уборщиков, товароведов, управленцев и т.д.", - подытожил Владимир Петренко.