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Впервые в истории: комета изменила направление вращения после сближения с Солнцем

08:11 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Ученые зафиксировали уникальную аномалию кометы 41P (коллаж: РБК-Украина)

Астрономы обнаружили уникальное явление в Солнечной системе: комета 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák из-за мощных выбросов газов не только резко замедлила свое вращение, но и полностью изменила его направление на противоположное.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Futura.

Как газ превратил комету в космический волчок

Комета 41P вращается вокруг Солнца примерно раз в 5 лет, а диаметр ее ядра составляет всего около 1 километра.

В 2017 году, после сближения с Солнцем, наземные телескопы и космическая обсерватория Swift зафиксировали необычную смену: комета стала вращаться втрое медленнее.

Однако повторный просмотр снимков телескопа Hubble за декабрь 2017 через архив Mikulski Archive for Space Telescopes показал исключительный результат:

  • Комета не просто остановилась, а начала вращаться в обратную сторону;
  • Причиной стали неравномерные реактивные струи газа, образовавшиеся из-за сублимации льда под действием солнечного тепла;
  • Газовые выбросы сработали как маленькие двигатели, полностью сменив кинематику ледяного тела.

По словам профессора Дэвида Джувитта из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, это первый зафиксированный в истории науки случай изменения направления вращения кометы.

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Угроза самоуничтожения: как происходит эволюция малых тел?

Из-за чрезвычайно малого размера ядро 41P крайне уязвимо к центробежным силам. Ученые полагают, что бурная активность и изменение направления вращения могут разорвать ледяное тело на части.

У кометы есть долгая и интересная история открытий: ее независимо находили астрономы Горас Тутл в 1858 году, Мишель Джакобини в 1907 году и Любор Кресак в 1951 году. Далее наблюдение ученых объединили в единую орбиту.

Теперь же небесное тело предоставляет астрономам уникальные данные о том, как внутренняя активность дестабилизирует малые тела и почему некоторые из них, в конце концов, самоуничтожаются во время путешествий по нашей планетарной системе.

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