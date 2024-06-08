RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Впервые за четверть века. Ирландия прервала серию неудач на чемпионате Европы по атлетике

Фото: Шарин Моудсли мчится к победе (x.com/EuroAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Ирландии завоевала первое европейское "золото" с 1998 года, выиграв смешанную беговую эстафету на европейском легкоатлетическом первенстве в Риме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Островитяне сенсационно триумфовали в смешанной эстафете 4x100 метров. Ирландская команда выступила в составе Криса О'Доннелла, Расидат Аделеке, Томаса Барра и Шарлин Модсли.

Квартет ирландцев финишировал первым, опередив на 0.77 секунд сборную Италии. Один из главных фаворитов – сборная Нидерландов во главе с Фемке Болл – замкнула тройку призеров. Украина в этой дисциплине не выступала.

Золотые медали в эстафете стали для сборной Ирландии первыми за более чем четверть века. Тогда легендарная бегунья Соня О'Салливан победила в соревнованиях на дистанциях 5000 м и 10000 м. Она до сих пор оставалась единственной чемпионкой Европы среди ирландцев. Кроме двойного успеха в 1998-м, О'Салливан еще и взяла "золото" на 3-километровой дистанции четырьмя годами ранее.

Чемпионат Европы по легкой атлетике, смешанная эстафета, 4x400 м:

  1. Ирландия
  2. Италия (+0.77)
  3. Нидерланды (+0.81)

 

 

К слову, украинка Оляновская завоевала бронзовую медаль в спортивной ходьбе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Легкая атлетика