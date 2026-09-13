Все уперлось в Донбасс: Кушнер назвал основное препятствие в переговорах

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон уже подготовил основную часть соглашения о завершении войны в Украине. По его словам, главным препятствием остается нежелание Киева соглашаться с территориальными требованиями диктатора Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".
В ходе ежегодного форума YES в Киеве Кушнер отметил, что Путин уже определил границы территорий, которых стремится добиться Россия.
"Если бы Украина захотела отойти к этой линии, мы уже имели бы собранное остальное соглашение. Но Украина сейчас не хочет этого делать", - заявил представитель американской администрации.
В то же время Кушнер подчеркнул, что задача посредников состоит в поиске решения, которое позволило бы заморозить конфликт. По его мнению, территориальный вопрос должен решаться с учетом ситуации в поле боя.
Кушнер также заявил, что, по его оценке, и Киев, и Москва стремятся к завершению войны. Он сказал, что сейчас необходимо найти "правильную формулу", которая устроит всех участников процесса.
Отдельно Кушнер рассказал, что американская сторона пытается создать условия для прекращения боевых действий.
Ранее мы писали, что, по мнению Давида Арахамии, одного из участников команды переговоров, РФ может вернуться к переговорному процессу по завершению войны уже в начале октября. Для этого важным фактором станут выборы Государственной думы, которые должны состояться в сентябре.
Между тем, источник РБК-Украина сообщил, что результатом работы Виткоффа и Кушнера может стать энергетическое перемирие между Украиной и РФ зимой. Основным аргументом американской стороны было то, что в предыдущие зимы РФ так и не смогла добиться своей цели.