Все уперлось в Донбасс: Кушнер назвал основное препятствие в переговорах

В ходе ежегодного форума YES в Киеве Кушнер отметил, что Путин уже определил границы территорий, которых стремится добиться Россия.

"Если бы Украина захотела отойти к этой линии, мы уже имели бы собранное остальное соглашение. Но Украина сейчас не хочет этого делать", - заявил представитель американской администрации.

В то же время Кушнер подчеркнул, что задача посредников состоит в поиске решения, которое позволило бы заморозить конфликт. По его мнению, территориальный вопрос должен решаться с учетом ситуации в поле боя.

Кушнер также заявил, что, по его оценке, и Киев, и Москва стремятся к завершению войны. Он сказал, что сейчас необходимо найти "правильную формулу", которая устроит всех участников процесса.

Отдельно Кушнер рассказал, что американская сторона пытается создать условия для прекращения боевых действий.