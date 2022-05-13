Впали в море. Північна Корея запустила три балістичні ракети

Північна Корея запустила три балістичні ракети малої дальності в напрямку Японського моря. На думку КНДР, проведені стрільби повинні показати світу рішучість керівництва країни продовжувати зусилля з розширення свого ядерного арсеналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Південна Корея, Японія і США засудили випробування зброї, яке було запущено з території Північної Кореї. Міністр оборони Японії Нобуо Кіші заявив, що ракети впали у води Японського моря за межами виняткової економічної зони країни. Запущені ракети пролетіли близько 350-360 кілометрів на максимальній висоті 90-100 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що КНДР готується до перших за п'ять років ядерних випробувань. Очікується, що вони можуть відбутися в період з травня по вересень поточного року. Точна дата нового ядерного випробування завита виключно від особистого рішення лідера КНДР Кім Чен Ина.

Також стало відомо, що у Північній Кореї виявили перший випадок коронавірусу. Влада Північної Кореї прийшла до висновку, що зразки, взяті у пацієнтів з лихоманкою в неділю в Пхеньяні, ідентичні "Омікрону".

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