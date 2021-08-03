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Упав попит на польоти: найбільша авіакомпанія Австралії масово звільняє співробітників

Автор: Дмитро Левицький

Найбільша австралійська авіакомпанія Qantas вирішила тимчасово звільнити 2500 співробітників. На такий крок авіаперевізник пішов через те, що попит на польоти різко впав на тлі нових жорстких карантинних обмежень в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Авіакомпанія пообіцяла, що буде виплачувати зарплатню звільненим співробітникам ще до середини серпня. Однак в Qantas не очікували, що втрата робочих місць в компанії стане постійним явищем.

Виконавчий директор Qantas Алан Джойс сказав, що рішення про тимчасове звільнення співробітників свідчить про проблеми, з якими стикаються компанії в штаті Новий Південний Уельс, столицею якого є заблокований локдауном Сідней.

"Очевидно, що це останнє, що ми хочемо робити, але тепер ми стикаємося з тривалим періодом скорочення польотів, а це означає, що у деяких наших співробітників не буде роботи", - пояснив він.

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АвстралияКарантинЛокдаунАвиакомпаниязвільнення