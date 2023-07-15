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Уоллес подтвердил, что уйдет с поста министра обороны Британии

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Бен Уоллес подтвердил, что уйдет с поста министра обороны Великобритании. В частности, при ближайших перестановках в кабинете министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Sunday Times.

Он подчеркнул, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, но исключил возможность "преждевременного" ухода и проведения дополнительных выборов.

"Я пришел в политику из шотландского парламента в 1999 году. Это 24 года. Более семи лет я провел с тремя телефонами у своей кровати", - заявил Уоллес.

Уоллес занимал пост министра обороны при трех разных премьер-министрах и сыграл важную роль в реагировании Великобритании на войну России против Украины.

Ранее он занимал должности министра в министерстве по делам Северной Ирландии и в Министерстве внутренних дел.

Отставка Уоллеса

Издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что Уоллес может уйти с должности уже этой осенью.

Кандидаты на пост министра обороны Британии

Вероятным кандидатом на должность министра обороны Британии является Джон Глен - главный секретарь Королевской Сокровищницы. Также на этот пост могут претендовать министр безопасности Том Тугендхат и министр иностранных дел Анн-Мари Тревельян.

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